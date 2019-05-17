В четверг, 16 мая, в Харьковской области пьяный угрожал взорвать себя боевой гранатой Ф-1 в пассажирском автобусе сообщением "Харьков - Чугуев". Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть Липецкого отделения полиции около 16:32. Во время остановки автобуса в поселке Рогань одному из пассажиров удалось усмирить дебошира и отобрать опасный предмет. Граждане сразу сообщили о происшествии в полицию.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство Липецкого отделения полиции. Правонарушителем оказался 58-летний житель Чугуевского района.

Как выяснили полицейские, между злоумышленником, который был пьян, и его сожительницей в автобусе возник конфликт. Мужчина вытащил из кармана куртки ручную гранату Ф-1, выдернул чеку и угрожал взорвать себя и женщину.

Боеприпас изъяли и направили на исследование. Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Фото: hk.npu.gov.ua

Видео: youtube.com/ГУ Національної поліції в Харківській області

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