Партия "Народный фронт" выходит из парламентской коалиции. Такое решение было принято сегодня, 17 мая, на заседании фракции.

Решение поддержали все члены фракции, сообщает корреспондент "Страны" из Верховной Рады. Также в эти минуты параллельно проходит и заседание фракции БПП "Солидарность".

"Закончилось заседание фракции, решение было принято единогласно. Глава фракции Бурбак должен сделать заявление с трибуны и после этого мы будем иметь все юридические основания для выхода из коалиции и дальше по процедуре", - рассказали "Стране" член "НФ" Игорь Лапин.

Выход "Народного фронта" из коалиции даст возможность спикеру Андрею Парубию начать отсчет 30 дней (то есть до 16 июня), на протяжении которых в Раде должно быть сформировано новое большинство. Если этого не случится, то парламент может быть распущен президентом.

Что, однако, невозможно менее, чем за полгода до истечения полномочий Рады. А они истекают, по мнению разных экспертов в промежутке от 27 мая до 14 июня.

То есть, 16 июня президент уже не сможет распустить Раду. Таким образом, демарш Народного фронта имеет целью спасти парламент от роспуска.

В тоже время, многие юристы считают, что даже 30-дневный период не спасет Раду от роспуска.

Так как коалиции де-факто не существует еще с 2016 года. А норма об оглашении о развале коалиции, как о событии, которое фиксирует факт отсутствия коалиции, была в редакции закона о Регламенте Рады, который перестал действовать в 2010 году.

Поэтому, согласно логике многих экспертов, президент может подписать указ о роспуске в любой день после инаугурации. То есть правовые основания у Зеленского на это есть. Вопрос лишь в политической воле. А также в том, смогут ли противники роспуска заблокировать указ президента о досрочных выборах (если он появится) через суды.

Как считается, досрочные выборы выгодны Зеленскому, так как его партия Слуга народа набирает почти 40%. Но категорически невыгодны "Народному фронту", который сейчас фактически находится при власти, а на выборах вряд ли возьмет более 1%.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко создал Оргкомитет по инаугурации своего преемника. Полный список.