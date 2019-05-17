"Народный фронт" решил выйти из коалиции, чтоб спасти Раду от роспуска
Партия "Народный фронт" выходит из парламентской коалиции. Такое решение было принято сегодня, 17 мая, на заседании фракции.
Решение поддержали все члены фракции, сообщает корреспондент "Страны" из Верховной Рады. Также в эти минуты параллельно проходит и заседание фракции БПП "Солидарность".
"Закончилось заседание фракции, решение было принято единогласно. Глава фракции Бурбак должен сделать заявление с трибуны и после этого мы будем иметь все юридические основания для выхода из коалиции и дальше по процедуре", - рассказали "Стране" член "НФ" Игорь Лапин.
Выход "Народного фронта" из коалиции даст возможность спикеру Андрею Парубию начать отсчет 30 дней (то есть до 16 июня), на протяжении которых в Раде должно быть сформировано новое большинство. Если этого не случится, то парламент может быть распущен президентом.
Что, однако, невозможно менее, чем за полгода до истечения полномочий Рады. А они истекают, по мнению разных экспертов в промежутке от 27 мая до 14 июня.
То есть, 16 июня президент уже не сможет распустить Раду. Таким образом, демарш Народного фронта имеет целью спасти парламент от роспуска.
В тоже время, многие юристы считают, что даже 30-дневный период не спасет Раду от роспуска.
Так как коалиции де-факто не существует еще с 2016 года. А норма об оглашении о развале коалиции, как о событии, которое фиксирует факт отсутствия коалиции, была в редакции закона о Регламенте Рады, который перестал действовать в 2010 году.
Поэтому, согласно логике многих экспертов, президент может подписать указ о роспуске в любой день после инаугурации. То есть правовые основания у Зеленского на это есть. Вопрос лишь в политической воле. А также в том, смогут ли противники роспуска заблокировать указ президента о досрочных выборах (если он появится) через суды.
Как считается, досрочные выборы выгодны Зеленскому, так как его партия Слуга народа набирает почти 40%. Но категорически невыгодны "Народному фронту", который сейчас фактически находится при власти, а на выборах вряд ли возьмет более 1%.
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