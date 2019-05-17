В Соломенском районном суде Киева сегодня, 17 мая, началось заседание по избранию меры пресечения экс-командующему Национальной гвардии Украины Юрию Аллерову, который подозревается в завладении чужим имуществом, пишет УНН.

Юрий Аллеров подозревается в совершении уголовного преступления предусмотренного частью пятой статьи 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Следственный судья - Ада Педенко.

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (предшественник Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 апартаментов и 30 паркомест.

Однако впоследствии, в 2016-2017 гг., стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, что та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Бориспольская"). Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствует об избрании меры пресечения Аллерову в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 11 млн грн.

Видео: facebook.com/UNNew

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