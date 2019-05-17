Президент Украины Порошенко принял отставку чрезвычайного и полномочного посла в Финляндии, и по совместительству чрезвычайного и полномочного посла в Исландии Андрея Олефирова.

Об этом говорится в президентском указе №232 от 16 мая 2019, передает пресс-служба президента. Олефиров занимал должность посла Украины в Финляндии с 2014 года, а также по совместительству - посла Украины в Исландии с 2016 года.

"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 29 Закона Украины "О дипломатической службе Украины" принять отставку чрезвычайного и полномочного посла Украины в Финляндской Республике и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Исландия по совместительству Олефирова Андрея Владимировича", - говорится в указе.

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