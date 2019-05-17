Действующий президент Украины Петр Порошенко вчера, 16 мая,подписал указ о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Документ опубликован на официальном сайте главы государства и вступает в силу с момннта его опубликования.

Состав Организационного комитета по обеспечению проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины

Боднар Петр Олегович - Первый заместитель Руководителя Аппарата Верховной Рады Украины - управляющий делами, сопредседатель Организационного комитета (по согласованию).

Днепровский Алексей Сергеевич - Руководитель Аппарата Администрации Президента Украины, сопредседатель Организационного комитета.

Богдан Андрей Иосифович - представитель новоизбранного Президента Украины.

Гелетей Валерий - начальник Управления государственной охраны Украины.

Гресько Юрий Петрович - первый заместитель Председателя Государственной пограничной службы Украины.

Климкин Павел - Министр иностранных дел Украины.

Кличко Виталий Владимирович - председатель Киевской городской государственной администрации.

Колесник Игорь Иванович - первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Куцик Иван Маркович - руководитель Государственного управления делами.

Мельник Ярослав Владимирович - Руководитель Главного департамента Государственного Протокола и церемониала Администрации Президента Украины.

Наливайко Олег Игоревич - Председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

Нищук Евгений Николаевич - Министр культуры Украины.

Попов Роман Анатольевич - начальник Управления протокола Секретариата Кабинета Министров Украины.

Тимошенко Кирилл Владленович - представитель новоизбранного Президента Украины.

Шефир Сергей Нахманович - представитель новоизбранного Президента Украины

Яровой Сергей Анатольевич - первый заместитель Министра внутренних дел Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что Луценко сложит свои полномочия накануне инаугурации в Раде Владимира Зеленского.