Порошенко создал Оргкомитет по инаугурации своего преемника. Полный список
Действующий президент Украины Петр Порошенко вчера, 16 мая,подписал указ о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Документ опубликован на официальном сайте главы государства и вступает в силу с момннта его опубликования.
Состав Организационного комитета по обеспечению проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины
Боднар Петр Олегович - Первый заместитель Руководителя Аппарата Верховной Рады Украины - управляющий делами, сопредседатель Организационного комитета (по согласованию).
Днепровский Алексей Сергеевич - Руководитель Аппарата Администрации Президента Украины, сопредседатель Организационного комитета.
Богдан Андрей Иосифович - представитель новоизбранного Президента Украины.
Гелетей Валерий - начальник Управления государственной охраны Украины.
Гресько Юрий Петрович - первый заместитель Председателя Государственной пограничной службы Украины.
Климкин Павел - Министр иностранных дел Украины.
Кличко Виталий Владимирович - председатель Киевской городской государственной администрации.
Колесник Игорь Иванович - первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Куцик Иван Маркович - руководитель Государственного управления делами.
Мельник Ярослав Владимирович - Руководитель Главного департамента Государственного Протокола и церемониала Администрации Президента Украины.
Наливайко Олег Игоревич - Председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.
Нищук Евгений Николаевич - Министр культуры Украины.
Попов Роман Анатольевич - начальник Управления протокола Секретариата Кабинета Министров Украины.
Тимошенко Кирилл Владленович - представитель новоизбранного Президента Украины.
Шефир Сергей Нахманович - представитель новоизбранного Президента Украины
Яровой Сергей Анатольевич - первый заместитель Министра внутренних дел Украины.
Ранее "Страна" сообщала, что Луценко сложит свои полномочия накануне инаугурации в Раде Владимира Зеленского.