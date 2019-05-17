Бывший глава Нацгвардии Юрий Аллеров сегодня предстанет перед судом. Ему будут избирать меру пресечения по делу "Укрбуда". Шефа НГУ подозоревают в махинациях с квартирами и присвоении 80 миллионов гривен.

Заседание началось утром в Соломенском суде столицы. Следствие намерено запросить арест и 10 миллионов залога.

Фабулу дела Аллерова "Страна" уже разбирала. А вчера НАБУ выдвинуло подозрение экс-главе Нацгвардии.

Оно базируется на трех основных пунктах:

1. Нацгвардия обменяла дорогие квартиры в центре Киева на дешевые на его окраине, не получив никакой доплаты. Разница в цене по оценке, которую провели эксперты в рамках следствия - 81,6 миллионов гривен.

2. Аллеров, Майборода (менеджер "Укрбуда) и и Гринчук (оценщик) был организованной группой, которая знала разницу в цене и получила от этого выгоду.

3. При оформлении документов были нарушения - якобы не было всех необходимых согласований всех инстанций НГУ, и Аллеров взял всю ответственность на себя.

"Страна" транслирует заседание по бывшему шефу Нацгвардии, недавно уволенному Петром Порошенко.

Прямая трансляция суда. Видео

12:22 Суд арестовал Аллерова на 60 дней, до 12 июля. Мера пресечения будет отсчитываться с 14 мая. Размер залога - 4 млн 802 500 грн.

12:20 Судья оглашает решение о мере пресечения.

11:12 Суд удалился в совещательную комнату.

11:00 Показания дает Юрий Аллеров. По его словам, в 2016 году около 10 тысяч военнослужащих находились в очереди на жилье. И что благодаря ему 80 семей в Киеве улучшили свое жилищное состояние. А теперь его обвиняют в том, что он улучшил их бытовые условия. Обвинения отрицает, называет дело заказом против себя.

Говорит о жене, которая из России, и дочери, которая ранее жила в России, но с 2016 года живет в Украине и уезжать не собирается. Поясняет, что его дочь купила квартиру за свои деньги. Говорит, что после отставки проживал в служебном помещении по закону, оплачивая коммунальные услуги.

10:48 Судья спросила, сколько залога готов заплатить подозреваемый. Адвокат ответил, что до 300 необлагаемых налогом минимумов. Это около 300 тысяч гривен.

10:47 Защитник перечисляет заслуги бывшего начальника Нацгвардии. Говорит, что он участвовал в боевых действиях. "Когда бываешь на передовой, это влияет на здоровье. Он перенес две операции на сердце. Он требует контроля за здоровьем".

10:45 "Ему предлагали выехать за границу. Вы знаете, кто ему предлагал", - адвокат Аллерова.

10:43 Защита говорит, что Аллерова нужно отпустить "под честное офицерское слово". И аргументирует, что работники "Укрбуда" под стражей не находятся. НАБУ и САП требуют именно содержания под стражей.

10:30 Адвокат Аллерова говорит, что его подзащитного удерживают незаконно уже три дня. Незаконно - потому что его якобы не застали на месте преступления.