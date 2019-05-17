В пятницу, 17 мая, представители парламентской фракции "Народный фронт" готовятся заявить о выходе из состава коалиции "Европейская Украина". Об этом передает "Левый берег" со ссылкой на собственные источники. По информации источника, нардепы Яценюка уже готовятся к досрочным парламентским выборам.

Выход "НФ" из коалиции даст возможность спикеру Андрею Парубию начать отсчет 30 дней, на протяжении которых в Раде должно быть сформировано новое большинство. Если этого не случится, то парламент может быть распущен президентом. Что, однако, невозможно менее, чем за полгода до плановых выборов.

"Мы помним, как Окружной админсуд во главе с Павлом Вовком потребовал от Парубия предъявить доказательства существования коалиции. Предполагалось зафиксировать ее отсутствие еще с 2017-го года, а значит возможность для Зеленского разогнать Раду. Учитывая, что инаугурация назначена на 20-е, а суды к нему вполне лояльны, Владимир Александрович вполне может попробовать провернуть такой трюк", - поясняет собеседник в упомянутой политсиле.

"Если же завтра мы выступим с заявлением, 30-дневный срок истечет к 16-му июня, когда роспуск будет уже невозможен - ни на практике, ни в теории. Итоговое заседание фракции - в пятницу утром, надеюсь, наши не передумают", - добавил источник.

Ввиду низких рейтингов и неопределенности с форматом участия в выборах, досрочные выборы парламента невыгодны "НФ". Считается, что "БПП" они помогут "закрепить" нынешний рейтинг Петра Порошенко, однако явно не в абсолютных цифрах. Вместе с тем, при условии сохранения нынешней избирательной системы, для Владимира Зеленского не составит труда сформировать благоприятный для себя список партии "Слуга народа", но тяжело будет подобрать - в столь короткие сроки - абсолютно лояльных мажоритарщиков.

Мы разбирались, что означает назначение даты инаугурации Владимира Зеленского на 20 мая и как это может отразиться на дате парламентских выборов.

Отметим, что лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что оспорит закон о тотальной украинизации в Конституционном суде.