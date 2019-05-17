В НБУ, 17 мая, установили официальный обменный курс гривны к доллару США на уровне 26,34 грн/долл. Американская валюта, по сравнению с курсом накануне, потеряла в цене 3 копейки. Об этом сообщает пресс-служба банковского регулятора.

Курс евро вырос и установлен сегодня на уровне 29,52 гривни/евро, что на 2 копейки больше, чем накануне утром.

Курс рубля вырос, теперь 10 российских рублей стоят 4.0804 гривны.

Польский злотый - 6,86 гривен.

Китайский юань - 3,82 гривны.

Фото: bank.gov.ua

Как сообщала "Страна", в НБУ начали поднимать курс доллара, чтобы заманить иностранцев.

Напомним, что Fitch прогнозирует падение украинской гривны до 32 за доллар. Девальвация ожидается к осени.