Продолжается эскалация ирано-американского кризиса. На фоне взаимных обвинений и угроз угроз два американских эсминца, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк"), пройдя Ормузский пролив, вошли в акваторию Персидского залива.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морского института США, как передает Интерфакс.

По данным американских военных, "эсминцы McFaul (Макфол") и Gonzalez ("Гонзалес") прошли через Ормузский пролив вечером в четверг, 16 мая, без каких-либо препятствий со стороны иранских сил Корпуса стражей исламской революции".

По имеющимся данным, каждый из боевых кораблей может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, а также противоракеты и противолодочные ракеты.

При этом напомним, что в настоящее время к востоку от Ормузского пролива в акватории Оманского залива находится авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем Abraham Lincoln ("Авраам Линкольн"). В состав группировки помимо авианосца входят авиакрыло палубной авиации, ракетный крейсер Leyte Gulf ("Лейте Галф"), эсминцы Bainbridge ("Бейнбридж"), Mason ("Мэйсон") и Nitze ("Нитце"). Кроме того, в ее составе могут быть одна или две ударные атомные подлодки, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk.

Кроме того, у берегов Султаната Оман в Аравийском заливе находятся три десантных корабля амфибийно-десантной группы ВМС США с экспедиционным батальоном морской пехоты и ударной палубной авиацией, которые ранее осуществляли патрулирование в Персидском заливе.

По сообщению ВВС США, в минувшее воскресенье стратегические бомбардировщики B-52H, переброшенные на авиабазу Эль-Удейд в Катаре, начали патрульные полеты в районе Персидского залива. С континентальной части США в район Персидского залива переброшено четыре стратегических бомбардировщика B-52H, способных нести авиабомбы и крылатые ракеты большой дальности. Вместе с ними патрулирование в районе Персидского залива осуществляют многоцелевые истребители пятого поколения F-22 и истребители F-15 ВВС США.

Ранее "Страна" сообщала, что Иран официально объявил о приостановке ядерной сделки с Западом.