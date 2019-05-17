В пятницу, 17 мая, в Украине ожидается преимущественно теплая погода без осадков. Дожди ожидаются только в западном регионе. Температура воздуха днем в среднем будет достигать +30. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в восточном регионе Украины ожидается сухая и малооблачная погода, днем от +25 до +27, ночью от +13 до +16. В центре тоже без осадков, днем от +23 до +27, ночью от +13 до +16. На юге днем от +25 до +30, ночью от +13 до +17. В Крыму днем от +27 до +29, ночью от +14 до +16.

В западном регионе ожидаются дожди, днем от +17 до +25, ночью от +11 до +14. В северном регионе - без осадков, днем от +23 до +25, ночью от +13 до +16.

Из-за сильных дождей в ближайшие дни на западе страны ожидаются подъемы уровней воды в реках, в результате чего существует серьезная угроза подтоплений домов и сельскохозяйственных угодий.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве 17 мая прогнозируют сухую погоду, днем от +23 до +25, ночью от +14 до +16, ветер восточный, 5-10 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

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Напомним, что мы публиковали карту погоды на 17 мая.