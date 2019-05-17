Этот сезон для двух игроков сборной Украины, выступающих за рубежом, сложился просто фантастически. Сначала Александр Зинченко стал чемпионом Англии в составе Манчестер Сити, а вчера, 16 мая, чемпионом Бельгии стал Руслан Малиновский.

Его Генк досрочно завоевал золото, хотя и сыграл вничью с Андерлехтом - 1:1. Но вся штука в том, что ближайший преследователь Генка, именитый Брюгге вообще проиграл Стандарду и потерял все шансы на первое место.

Генк оторвался от Брюгге на четыре очка за тур до финиша. Последний раз Генк становился чемпионом Бельгии восемь лет назад.

Чемпионат Бельгии, финальный турнир, 16 мая

Андерлехт - Генк 1:1 (0:1), голы: Хейнен, 11 (0:1); Боласье, 66 (1:1)

Предупреждения: Боласье, 36; Борнау, 39; Сантини, 44 - Мехле, 57.

Стандард - Брюгге 2:0 (0:0)

Голы: Марин Р., 68 (пенальти) (1:0); Марин Р., 89 (2:0)

Предупреждения: Марин Р., 70; Уларе, 77; Горе, 85,

Удаления: Фаи, 30.

Ранее "Страна" сообщала, что Шевченко вызвал в сборную Украины Марьяна Шведа на игры отбора к Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.