Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски в подразделениях Национальной гвардии и компании "Укрбуд Девелопмент" (входит в государственную корпорацию "Укрбуд" - Прим.Ред.).

В рамках расследования дела о растрате средств при строительстве жилья для военных, детективы изъяли документы и мобильные телефоны, в том числе подозреваемых. Об этом "Украинским Новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.

"Изъяли телефоны, информацию с компьютерной техники и документы. Некоторые фигуранты дела добровольно сдали свои телефоны", - пояснил источник.

На данный момент вся собранная информация анализируется.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за подозрений в масштабных хищениях задержан экс-глава Нацгвардии Украины Юрий Аллеров.