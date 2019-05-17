Жена генерального прокурора и представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что сложит свои полномочия перед инаугурацией президента Владимира Зеленского.

Об этом передает пресс-служба БПП "Солидарность".

"Я накануне инаугурации нового президента Зеленского сложу свои полномочия. Я отчитаюсь о своей работе и дам советы новоизбранному президенту, как не воевать, а конструктивно работать с парламентом на примере работы президента Порошенко, которым было подано 158 законов, из них принято 128. Было подано больше всего изменений в Конституцию, которые были поддержаны парламентом", - заявила Ирина Луценко.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в команде президента Зеленского намекнули, что у него есть все основания распустить эту Раду.