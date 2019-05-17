Бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн пошел на открытую конфронтацию с Трампом.

Он заявил о попытках лиц, связанных с Белым домом, помешать его сотрудничеству со следствием в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом передает агентство AP.



"Обвиняемый проинформировал власти о множестве случаев, как до сделки со следствием, так и после нее, когда либо с ним, либо с его адвокатами устанавливали контакты люди, связанные с администрацией или Конгрессом, и это могло повлиять как на его желание сотрудничать со следствием, так и на полноту этого сотрудничества. Обвиняемый даже продемонстрировал сообщение голосовой почты с таким содержанием", - говорится в меморандуме, поданном офисом спецпрокурора США в суд столичного округа Колумбия.

В документе говорится также, что в рамках сотрудничества со следствием Флинн предоставлял офису спецпрокурора информацию о контактах предвыборного штаба Трампа с WikiLeaks.

Окружной судья по этому делу Эммет Салливан распорядился, чтобы части доклада Роберта Мюллера, касающиеся Флинна, были рассекречены и обнародованы до концу месяца.

Приказ окружного судьи является первым случаем, когда судья дал указание Министерству юстиции обнародовать секретную часть отчета. Это может привести к конфликту с генеральным прокурором Уильямом Барром, чья команда потратила много времени и сил на то, чтобы скрыть конфиденциальную информацию.

Напомним, что в феврале 2017 года помощник президента по национальной безопасности Флинн был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, занимавшим в то время пост посла РФ в США. Обвинения Флинну были предъявлены 1 декабря 2017 года.

Как удалось выяснить Мюллеру, Флинн скрыл от ФБР тот факт, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал с российским послом ситуацию, возникшую после введения санкций в отношении РФ, ставших реакцией Вашингтона на вмешательство России в президентские выборы в 2016 году. Согласно обвинительному заключению, Флинн солгал о содержании своей беседы с Кисляком.