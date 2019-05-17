Сегодня ночью, 16 мая (в 01:45 по Киеву) в США истребитель F-16 рухнул на складское помещение рядом с территорией авиабазы в Калифорнии. Об этом сообщила телекомпания CBS.

Фото: twitter.com/ABC

Пилот истребителя успел катапультироваться. Шериф полиции округа Риверсайд, на территории которого находится авиабаза, сообщил, что летчик доставлен в больницу, его состояние не уточняется.



Пилот приземлился на взлетно-посадочную полосу (ВПП), а сам истребитель упал и пробил крышу одного из зданий коммерческого типа, находящихся в нескольких десятках метров от ВПП. Инцидент предположительно произошел в 15:45 по времени Западного побережья США. На борту истребителя был полный боекомплект, который к счастью не сдетонировал.

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