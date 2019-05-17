Известный украинский журналист Дмитрий Гордон вчера, 16 мая объявил о том, что прекращает сотрудничество с телеканалом "112 Украина", по субботам и воскресеньям выходила его авторская программа "Гордон", а по четвергам он был гостем программы "Вечерний прайм".

Такое заявление он сделал в прямом эфире, передает Укринформ.

Видео: Дмитрий Гордон

Журналист рассказал, что его пригласили вести программу гендиректор телеканала "112 Украина" Егор Бенкендорф и тогдашний генпродюсер Сергей Логунов.

"Они меня убедили, что это очень интересно, что это прекрасный канал, будет полная свобода слова, будет здорово. Я никогда не работал на "112-м канале"и свои телевизионные программы всегда снимал бесплатно. Я не зарабатывал денег, между нами не было денег, это была любовь обоюдная", - рассказал Гордон об условиях сотрудничества.

Он отметил, что настороженно отнесся к информации, что новым владельцем "112 Украина" стал бывший глава Администрации Президента, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук.

"Я отнесся к этому настороженно, но продолжал выходить на канале, выражая свою точку зрения при полной свободе слова. Я хочу сказать, что никто никогда на "112-м канале" не говорил мне, что я должен говорить и что я не должен говорить", - сказал Гордон.

Но в последнее время, подчеркнул он, на канале "112 Украина", как и на NewsOne, Медведчук и его соратники занимают очень много эфирного времени и пропагандируют идеи "русского мира".

"Очень много людей, которые пропагандируют идеи "русского мира", идеи, близкие Путину, идеи, которые мне абсолютно чужды. Я являюсь патриотом своей страны, я люблю свою страну, я не люблю российское руководство, не люблю тех, кто пропагандирует идеи "русского мира", как это делает Медведчук. У меня нет к нему личных претензий, я с ним не знаком, я видел три раза в жизни, но мне очень плохо потому, что я выхожу на канале, где Медведчук и другие люди пропагандируют "русский мир", - заявил он.

Похожее заявление сделала и Олеся Бацман в конце прямого эфира своей авторской программы, которая вышла после "Вечернего прайма".

"Сегодняшний эфир программы "Бацман" последний на 112-м канале. Программа "Бацман" больше не будет выходить на 112-м. Дело в том, что в последнее время Виктора Медведчука и той идеологии, кремлевской идеологии, которую он пропагандирует, стало слишком много на канале. И я не вижу для себя возможности продолжать, продолжать выходить на 112-м канале. Подробности вы сможете прочитать на моем Facebook и сайте "Гордон", - сказала Бацман.

Ранее "Страна" сообщала, что Гордон ответил замглавы Кировоградского облсовета на угрозу убийством: "Я тебе кадык вырву, с@ка".