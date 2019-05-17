Вчера, 16 мая, в Тель-Авиве прошел второй полуфинал Евровидения-2019. По итогам общего голосования профессионального жюри и зрителей в финал вышли артисты Северной Македонии, Голландии, Албании, Швеции, России, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии и Мальты.

Напомним, что победителями первого полуфинала стали певцы из Греции, Беларуси, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении.

Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция выступят в финале без конкурса, как страны-учредители шоу. Израиль прошел в финал на правах страны, принимающей Евровидение-2019.

Финал Евровидения и новый победитель станут известны уже завтра 18 мая.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что поп-дива Мадонна выступит в финале израильского Евровидения.

Также мы рассказывали, что Верка Сердючка и "мама" показали фото из Израиля, где проходит Евровидение-2019.