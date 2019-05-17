Проведение выборов в Верховную Раду должно проходить по пропорциональной системе с открытыми списками, а 5%-ный проходной барьер не позволяет пройти туда новым молодым партиям. Об этом заявил советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков в эфире программы "Право на владу" на "1+1".

"В программе Зеленского четко зафиксировано, что избирательную систему нужно менять и делать пропорциональную систему по открытым спискам. Если мы говорим о мажоритарщиках, то среди них есть разные, "хорошие" и "плохие", и они смогут спокойно существовать при этой системе и по открытым спискам попасть в Раду, если им это доверит украинский избиратель", - сказал он.

Говоря о возможном снижении проходного барьера, Разумков указал, что из-за 5%-ного барьера в парламенте получается "закрытое акционерное общество". Попасть туда молодой политической силе невозможно", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в команде Зеленского намекнули, что у президента есть все основания распустить Раду.

Также мы писали, что "Народный фронт" уже готовится к досрочным выборам в Раду.