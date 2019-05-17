Внефракционный нардеп Виталий Куприй зарегистрировал в парламенте проекты постановлений об обращении Рады к главу Украины об освобождении Степана Полторака от должности министра обороны и Павла Климкина от исполнения обязанностей главы МИД. Соответствующие проекты опубликованы на сайте Рады.

Также депутат зарегистрировал аналогичные проекты постановлений об увольнении Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины, Юрия Луценко – с должности генерального прокурора, Якова Смолия – с должности главы Национального банка Украины.

Ранее сообщалось, что глава Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко подписал заявление своего зама Енина об увольнении по собственному желанию.

Также мы писали, что ведущий программы "Гроші" Александр Дубинский назвал причину увольнения главы Нацсовета по теле- и радиовещанию.