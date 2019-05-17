Проживающие в Швейцарии трудовые мигранты из Болгарии и Румынии с 1 июля этого года будут иметь право свободно передвигаться по стране и трудоустраиваться без ограничений, передает Deutsche Welle.

"Через две недели, с 1 июня 2019 года, болгары и румыны получат право свободного передвижения, трудоустройства и приобретения жилья в Швейцарии. Срок действующих ограничений заканчивается в конце мая, а с 1 июня граждане двух стран будут пользоваться теми же правами, как и во всех странах ЕС. Накануне швейцарское правительство приняло постановление о свободе передвижения болгар и румын", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, десять лет назад в Швейарии вступил в силу документ, который относится к статусу болгар и румын, как граждан ЕС. Согласно документу, переходных период для них завершится максимум через 10 лет, после чего граждане Румынии и Болгарии будут иметь все права в Швейцарии.

По данным статистики за 2017 году в Швейцарии живет более 14 тысяч румын и 8 тысяч болгар.

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