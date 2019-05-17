Ассоциация профессиональных футбольных лиг (EPFL) не собирается поддерживать инициативу УЕФА об изменении формата Лиги чемпионов. Об этом говорится в официальном заявлении организации.

По мнению EPFL, новый формат нивелирует национальные чемпионаты.

УЕФА рассматривал вариант с введением европейской футбольной иерархии турниров, где клубы повышаются и снижаются в классе между тремя клубными европейскими турнирами, главным из которых станет Лига чемпионов, где будут играть четыре группы по восемь команд.

В результате квалификация в еровпейские кубки через национальные чемпионаты потеряла бы свою актуальность.

По мнению Ассоциации, такой подход идет в ущерб национальным чемпионатам и работает на пользу только крупных и богатых клубов.

Напомним, УЕФА планирует изменить формат своих клубных соревнований после 2024 года. Главный футбольный орган Европы уже представил проект нового турнира Ассоциации европейских клубов (ECA).

Ранее мы сообщали, что УЕФА может исключить Манчестер Сити из Лиги чемпионов.