У команды новоизбранного президента Владимира Зеленского есть четкая позиция, что в вопросе теоретически возможного роспуска Верховной Рады никто не будет идти на нарушение закона. Об этом отмечает его советник по политическим вопросам Дмитрий Разумков в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Я скажу о той позиции, которая есть внутри команды. На нарушение закона действительно никто идти не планирует. Есть предпосылки, которые дают президенту возможность распустить Верховную Раду. Они четко прописаны в законодательстве, иногда не до конца четко, но более-менее понятно. Одной из этих предпосылок является отсутствие коалиции, которое много обсуждается. И, по моему мнению, коалиции сегодня нет, потому в двух коалиционных фракциях нет 226 народных депутатов", - сказал он.

Разумков напомнил о различных запросах и судебных исках, в которых спикера парламента Андрея Парубия просили показать поименный список депутатов, входящих в коалицию, что так и не было сделано.

При этом советник Зеленского указал, что тема с возможным роспуском Верховной Рады в свое время появилась не внутри команды новоизбранного президента, а первоначально зародилась в стенах парламента. "Потом это начало обсуждаться в эфирах экспертами, моими коллегами, политиками", - отметил он.

Разумков считает, что тема о роспуске парламента – это "производная от того, что кто-то хотел подольше находиться в определенном статусе, переназначая, раздавая награды, расставляя на те или иные должности".

Ранее Луценко заявил, что Зеленский может распустить Верховную Раду и после 28 мая.

Также мы писали, что Тимошенко призвала Раду либо помогать Зеленскому, либо распуститься.