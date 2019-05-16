Опубликовано видео, как вор упал спиной на ступеньки, пытаясь снять флаг Украины на проспекте Соборности
В Киеве на проспекте Соборности мужчина пытался украсть государственный флаг Украины, но не удержался и сорвался вниз.
Видео неудачной попытки кражи размещено порталом "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.
Инцидент случился в магазине "Папирус" на проспекте Соборности. Мужчина взобрался на стену здания, где висел флаг, но при попытке сорвать его не удержался, и сорвался вниз.
"Тот случай, когда флаг Украины умнее чем его вор", - подписано видео.
О дальнейшей судьбе флага и его похитителя ничего не сказано.
Ранее "Страна" информировала, как в Киеве на выставке ретро-авто заметили нацистский флаг.
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