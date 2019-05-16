В Киеве на проспекте Соборности мужчина пытался украсть государственный флаг Украины, но не удержался и сорвался вниз.

Видео неудачной попытки кражи размещено порталом "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

Инцидент случился в магазине "Папирус" на проспекте Соборности. Мужчина взобрался на стену здания, где висел флаг, но при попытке сорвать его не удержался, и сорвался вниз.

"Тот случай, когда флаг Украины умнее чем его вор", - подписано видео.

О дальнейшей судьбе флага и его похитителя ничего не сказано.

Ранее "Страна" информировала, как в Киеве на выставке ретро-авто заметили нацистский флаг.

Также мы писали, как в Харькове молния срезала украинский флаг на монументе Воину-освободителю.