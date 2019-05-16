На северо-запад Украины, в том числе в Винницкой области, пришла сложная погода с опасными метеоявлениями вплоть до смерча.

Почему это происходит объяснила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, несколько дней в Украине наблюдается значительный температурный контраст.

"Только сегодня днем - от +10 градусов на Западе до почти +30 градусов на Юге и Востоке. Плюс воздух насыщен влагой - длительное время дождит. Как раз полоса Винниччина - Житомирщина и является разрешающей между этими контрастами", - пишет Диденко.

Как пояснила синоптик, по этому вдоль нее и радом могут идти сильные ливни, грозы, град и даже смерч. Однако спрогнозировать такое явление, как смерч, можно только теоретически, а на практике - это вероятнее в кино.

"Когда в прогнозе звучит - дождь, гроза, почти всегда надо считать на вероятность, не скажу смерча, но града - да. Синоптики могут не все спрогнозировать не потому, что они могут ошибаться, как все профессионалы, а потому, что такие явления, которые возникают за секунду и локально, хоть лопни, спрогнозировать крайне трудно - возможности прогнозирования за прошлые годы выросли существенно, но они не безграничны. По крайней мере, чтобы учитывать ежесекундные изменения в мощном атмосферном многокилометровом, вширь и вверх, массиве.", - отмечает она.

По данным синоптика, завтра в зоне риска активных и опасных атмосферных процессов все еще остается Житомирская, Винницкая и Ровенская области. На западе страны ожидаются грозы, вероятно с градом и шквалами.

Скриншот: Facebook/Наталья Диденко

Ранее сообщалось, что синоптик рассказала, что солнечная и теплая погода придет в Украину уже на этой неделе.

Также мы писали, что синоптики сообщили, где в Украине пройдут дожди и грозы на этой неделе.