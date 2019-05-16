Вероятного убийцу пожилой семейной пары фермеров в Николаевской области задержали правоохранители. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Трупы мужчины и женщины нашли неделю назад. А скоро вышли и на подозреваемого - это 29-летний житель города Бар, что подрабатывал грузовыми перевозками и неоднократно бывал на этом хозяйстве. Он знал, что фермеры успешно выращивали и продавали яблоки крупными партиями.

Во время обыска у подозреваемого нашли 300 000 гривен наличными.

Напомним, в селе под Николаевом жестоко убили мужчину и женщину - местных фермеров.

Ранее "Страна" рассказывала, как под Киевом расстреляли главу местного фермерского хозяйства.

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