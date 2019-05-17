В зоне отчуждения показали фотографии лебедей-шипунов, которые беззаботно плавают в пруду около Чернобыльской АЭС. Об этом сообщается на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Выходной или рабочий - нет разницы. Лебеди -шипуны Чернобыльского заповедника передают поздравления и пожелания хорошего настроения", - оригинально прокомментировали фото в пресс-службе заповедника.

Фото: Facebook/Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Ранее сообщалось, что в зоне отчуждения ЧАЭС показали застывшее во времени колесо обозрения на фоне цветущей природы.

Также мы писали, что фотографу удалось поймать в объектив редкого зверька, обитающего в зоне отчуждения ЧАЭС. "Это чернобыльская соня, в шутку ее еще называют "чернобыльский лемур", - рассказали биологи. Уточним, что зверька назвали соней, потому что большую часть суток он проводит в спячке, а активность проявляет в ночные часы.