В ресторане Манчестера клиенту случайно подали вино за 4,5 тысячи фунтов, это примерно 150 тысяч гривен. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Клиент заказал и оплатил бутылку в 17 раз дешевле. Менеджер стейк-хауса, где произошел курьез, заметил ошибку только впоследствии. В соцсети администрация заведения выразила надежду, что посетителю вино понравилось, а клиент ответил, что даже не заметил подмены.

Управляющий рестораном посоветовал официанту не переживать по этому поводу, ведь каждый совершает ошибки.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Харькове клиентка ресторана не смогла оплатить счет и полностью разделась перед приехавшими копами.

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