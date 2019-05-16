В Николаевской области найдены убитыми в собственном доме местный фермер и его жена. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"15 мая в Березнеговатском районе в собственном доме сын обнаружил тела родителей с внешними признаками насильственной смерти. Установлено, что погибшие - 71-летний председатель фермерского хозяйства и его 64-летняя жена", - говорится в сообщении полиции.

Это уже третье громкое убийство фермеров в Украине за последние две недели. Как говорится в сюжете, жертвы лежали в буквальном смысле в луже крови.

"Колотые и рубленные раны у обоих", - резюмировали в полиции.





В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей "умышленное убийство двух или более лиц", санкция статьи предусматривает наказание до пожизненного заключения.

Ранее "Страна" сообщила, как под Сумами мужчина в разгар пьянки убил сестру и ее знакомого, а трупы сжег в печи.

Еще мы писали, как под Киевом нацгвардеец жестко зарезал мужчину, с которым поспорил из-за АТО.