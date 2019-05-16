В чернобыльской зоне отчуждения показали сферичное фото ставка-охладителя ЧАЭС. Изображение опубликовано на странице Государственного агентства Украину по управлению зоной отчуждения в социальной сети Facebook.

На снимке видно район ставка-охладителя Чернобыльской АЭС с высоты птичьего полета. При этом фотографию можно вращать на 360 градусов.

Ранее сообщалось, что Чернобыльский заповедник показал, как в зоне отчуждения возродилась жизнь спустя 33 года после ядерной катастрофы. "Мы - самая большая и самая молодая в Украине природоохранная структура, которая была создана Указом Президента через тридцать лет после аварии на ЧАЭС. Сегодня в зоне отчуждения снова цветет весна. И третий день рождения Чернобыльского заповедника дает надежду, что, сделав выводы после ядерной катастрофы, люди сохранят и приумножат возрожденный мир природы для следующих поколений", - говорилось в сообщении.

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