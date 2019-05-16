Матч второй лиги между винницкой Нивой и житомирским Полесьем завершился избиением главного судьи. Об этом говорится в сюжете ТСН.

После окончания матча на поле выбежали минимум шесть мужчин и набросились на главного судью встречи Дениса Резникова. Избиение рефери остановила полиция, задержав нескольких из нападавших.

Уже другая группа болельщиков пыталась преследовать судью у подтрибунных помещений.

Дело в том, что болельщики "Нивы" посчитали, что судья специально "засудил" винницкую команду, назначив спорный пенальти. В итоге поединок завершился победой гостей со счетом 2:1. Решающий гол был забит на 90+2 минуте.

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