Украинский олигарх Игорь Коломойский вечером в четверг прилетел в Киев. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на журналиста программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаила Ткача.

"Коломойский прибыл в аэропорт "Борисполь "в 20:00 часов тем же самолетом условной группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT, на котором сегодня ночью он прилетел из Тель-Авива в Днепр", - говорится в сообщении.

До этого "Страна" писали, что сегодня ночью Коломойский прилетел в Украину из Израиля. До этого Коломойский, которого связывают с новоизбранным президентом, заявил, что собирается вернуться в Украину после инаугурации Зеленского.

Сегодня в парламенте депутаты назначили датой инаугурации президента Украины 20 мая.