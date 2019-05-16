В Кропивницком первоклассник местной школы заболел менингитом, вызванным менингококковой инфекцией. Об этом рассказали в сюжете ТСН.

Мальчика госпитализировали, а всех, кто с ним общались, обследовали врачи. Учителя этой же школы, друзья мальчика и члены его семьи оказались носителями инфекции, хотя сами не заболели. Состояние ребенка сейчас средне-тяжелое, опасность для жизни миновала.

В областном лабораторном центре отмечают, что каждый год в области фиксируется несколько случаев заболевания менингококковой инфекцией.

"Обследовано 178 человек и из них в пяти случаях мы обнаружили возбудитель менингококковой инфекции. Мы имеем одного больного и пять носителей. Все они и больной, и носители менингококковой инфекции проходят соответствующее лечение", - рассказала заместитель директора Кировоградского областного лабораторного центра Надежда Оперчук.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине заболели корью почти 1400 человек за неделю.

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