Метод кенгуру, обеспечивающий контакт между новорожденным и мамой, считается стандартом выхаживания недоношенных детей, имеет множество преимуществ для здоровья и доказанную эффективность.

Об этом на своей странице в соцсети написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

По ее словам, этот метод начали разрабатывать еще в конце 1970-х годов как один из компонентов альтернативного подхода к традиционной помощи новорожденным детям, которые родились с низким весом. Сегодня его используют в более чем в 70 странах мира.

"Суть метода очень проста: малыша в подгузнике выкладывают на грудь мамы лицом друг к другу кожа-к-коже. Папа так же может использовать этот метод. Могут также это делать и другие родственники, когда родителей нет рядом. Чтобы температура тела сохранялась, ребенка накрывают сверху пеленкой или одеялом", - говорится в сообщении

Уточняется, что преждевременно рожденными считаются дети, появившиеся на свет раньше 37-й недели беременности и с весом менее 2,5 кг. Как пишет Супрун, в Украине выхаживаются младенцы весом от 500 граммов и сроком гестации от 22 недель. Такие дети рождаются на свет с не до конца сформированной сердечно-сосудистой, пищеварительной, дыхательной или нервной системами и требуют особого ухода. Метод Кенгуру может существенно улучшать процесс выхаживания таких малыше.

Глава Минздрава перечислила преимущества метода кенгуру:

Ускоряет адаптацию ребенка к окружающей среде, повышает иммунитет, улучшает и налаживает грудное вскармливание способствует более интенсивному эмоциональном и психологическом развитии.

Младенцы, которые постоянно имеют контакт кожа-к-коже, быстрее набирают вес и лучше развиваются: ребенок слышит сердцебиение и голос матери, улавливает запахи молока и тела, чувствует легкие поглаживания и меньше плачет.

В такой позе малыш чувствует себя в безопасности, поэтому не испытывает стресса.

В целом при использовании метода Кенгуру стабилизация состояния преждевременно родившегося ребенка происходит на 30-70% быстрее.

Также метод способен уменьшить восприятие боли малышом. Поэтому неонатологи советуют применять его во время забора анализов, вакцинации или других потенциально болезненных процедур для ребенка.

Метод Кенгуру полезен не только для ребенка, но и для матери:

Содержание ребенка на груди высвобождает окситоцин. Он нужен для ощущения доверия, участвует в образовании избирательных привязанностей и укрепляет иммунитет.

Позволяет расслабиться, уменьшает риски возникновения послеродовой депрессии.

Этот метод способствует налаживанию взаимоотношений между ребенком и родителями, развивает связь между ними.

К методу кенгуру есть и определенные требования: младенец должен быть стабильным и положительно реагировать на контакт кожа-к-коже. Этот способ выхаживания должно быть комфортным обеим сторонам.

"В Украине в большинстве медицинских учреждений применяют этот метод в отделениях интенсивной терапии, на втором этапе выхаживания. Одни медучреждения интегрировали его полноценно, другие используют только отдельные элементы. Рекомендуется, чтобы родители продолжали использовать метод Кенгуру и дома", - советует Супрун.

Фото: facebook.com

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