В Большой Палате Верховного Суда установили, что в случае назначения пенсии по потере кормильца, право на пенсию по возрасту не теряется. Лицу необходимо самостоятельно выбрать более прибыльную выплату, при этом не выплачивая единый взнос, передает Юрлига.

В своем решении по делу № 814/779/17 по иску физического лица к управлению ГФС БП опирается на следующее.

Так как с 1 мая 2005 года истцу назначена пенсия по возрасту, а с 2007 года - пенсия по потере кормильца, он не лишился права на пенсию по возрасту, а лишь воспользовался правом перехода на новую пенсию, предусмотренную статьей 37 Закона "О пенсионном обеспечении".

В случае, когда физическое лицо - предприниматель имело право на пенсию по возрасту, но выбрало пенсию в связи с потерей кормильца, оно имеет право на освобождение от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, поскольку выбор вида пенсии не лишает его приобретенного права, связанного с определенным возрастом.

Согласно закону "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", лица, избравшие упрощенную систему налогообложения, освобождаются от уплаты за себя единственного взноса, если они являются пенсионерами по возрасту или инвалидами и получают в соответствии с законом пенсию или социальную помощь. Такие лица могут быть плательщиками единого взноса исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Также суд указал на то, что достижение пенсионного возраста является общим страховым риском, который, наряду с инвалидностью, указывает на потерю лицом работоспособности и предусматривает право на получение соответствующего социального обеспечения за счет системы общеобязательного государственного социального страхования в порядке и на условиях, определенных действующим законодательством.

Из-за этого застрахованное лицо в системе обязательного государственного соцстрахования вместо обязанности дальнейшей выплаты взносов получает право на соответствующие страховые выплаты в виде пенсий (если есть необходимый страховой страж), что также логично исключает возможность возложения на него обязанности одновременной уплаты единого взноса и является нормативно определенным основанием для освобождения такого лица от его дальнейшей уплаты.

Ранее сообщалось, что Большая палата ВС постановила, что преподаватели музыкальных школ имеют право на пенсии по выслуге лет.

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