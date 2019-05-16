Около 97 тысяч человек заболели гриппом в Украине на 19-й неделе 2019 года. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

"Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ повысились по сравнению с предыдущей неделей. В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 96 722 человека, из них 69,3% дети до 17 лет. С 1 октября 2018 года до 12 мая 2019 года в Украине переболело 13,6% населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что летальные случаи не зарегистрированы.

"Всего с начала эпидемического сезона умерли 63 человека, из них 12 - дети до 17 лет", - сообщили в Минздраве.

Ранее "Страна" писала о том, что количество заболевших корью украинцев всего за неделю выросло на 63%.

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