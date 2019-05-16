В четверг, 16 мая, в Киеве на бульваре Дружбы Народов под колесами автомобиля оказался мужчина и ребенок. Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в соцсети.

По предварительной информации, водитель Renault въехал в отбойник, его отбросило на пешеходный переход, где он сбил 27-летнего мужчину с 5-летней дочерью. После этого ато пролетела через зеленые насаждения, тротуар и влетел в забор.

Очевидцы аварии были шокированы тем, что после ДТП водитель, не получивший повреждений, даже не вызвал скорую на место, а только ходил и собирал разбросанные детали своего автомобиля. Девочку в больницу забрали случайные свидетели, а ее отца госпитализировали врачи скорой.

Водитель авто от каких-либо пояснений отказался.

Фото: facebook.com

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