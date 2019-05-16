В чернобыльской зоне отчуждения показали, как весенняя природа наполнила жизнью местные индустриальные пейзажи, которые застыли во времени после трагической катастрофы на ЧАЭС.

Фото опубликовано на странице Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

Фото: Facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

"Цветущая природа наполняет жизнью застывшее во времени припятское колесо обозрения", - говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в чернобыльской зоне отчуждения обильно зацвела дикая яблоня.

Также мы писали, что Чернобыльский заповедник показал, как в зоне отчуждения возродилась жизнь спустя 33 года после ядерной катастрофы.

Мы - самая большая и самая молодая в Украине природоохранная структура, которая была создана Указом Президента через тридцать лет после аварии на ЧАЭС. Сегодня в зоне отчуждения снова цветет весна. И третий день рождения Чернобыльского заповедника дает надежду, что, сделав выводы после ядерной катастрофы, люди сохранят и приумножат возрожденный мир природы для следующих поколений", - говорилось в сообщении.