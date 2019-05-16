В сети появилось видео прямой трансляции второго полуфинала международного песенного конкурса "Евровидение-2019", который проходит в Тель-Авиве. Трансляцию ведет официальный канал конкурса в YouTube.

Видео: YouTube/Eurovision Song Contest

По жеребьевки конкурсанты будут выходить в следующей очередности:

  1. Армения
  2. Ирландия
  3. Молдова
  4. Швейцария
  5. Латвия
  6. Румыния
  7. Дания
  8. Швеция
  9. Австрия
  10. Хорватия
  11. Мальта
  12. Литва
  13. Россия
  14. Албания
  15. Норвегия
  16. Нидерланды
  17. Республика Северная Македония
  18. Азербайджан

В конце второго полуфинала будут выбраны следующие 19 финалистов.

Ранее в финал уже вышли конкурсанты из Греции, Беларуси, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино, Словении.

Напомним, конкурс стартовал 12 мая, после того как приглашенные звезды и участники "Евровидения" прошлись по красной дорожке. Во время этого Верка Сердючка и "мама" показали фото из Израиля, где проходит Евровидение-2019.

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