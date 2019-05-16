Появилась прямая трансляция второго полуфинала Евровидения-2019. Видео
В сети появилось видео прямой трансляции второго полуфинала международного песенного конкурса "Евровидение-2019", который проходит в Тель-Авиве. Трансляцию ведет официальный канал конкурса в YouTube.
Видео: YouTube/Eurovision Song Contest
По жеребьевки конкурсанты будут выходить в следующей очередности:
- Армения
- Ирландия
- Молдова
- Швейцария
- Латвия
- Румыния
- Дания
- Швеция
- Австрия
- Хорватия
- Мальта
- Литва
- Россия
- Албания
- Норвегия
- Нидерланды
- Республика Северная Македония
- Азербайджан
В конце второго полуфинала будут выбраны следующие 19 финалистов.
Ранее в финал уже вышли конкурсанты из Греции, Беларуси, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино, Словении.
Напомним, конкурс стартовал 12 мая, после того как приглашенные звезды и участники "Евровидения" прошлись по красной дорожке. Во время этого Верка Сердючка и "мама" показали фото из Израиля, где проходит Евровидение-2019.
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