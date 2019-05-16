В сети появилось видео прямой трансляции второго полуфинала международного песенного конкурса "Евровидение-2019", который проходит в Тель-Авиве. Трансляцию ведет официальный канал конкурса в YouTube.

Видео: YouTube/Eurovision Song Contest

По жеребьевки конкурсанты будут выходить в следующей очередности:

Армения Ирландия Молдова Швейцария Латвия Румыния Дания Швеция Австрия Хорватия Мальта Литва Россия Албания Норвегия Нидерланды Республика Северная Македония Азербайджан

В конце второго полуфинала будут выбраны следующие 19 финалистов.

Ранее в финал уже вышли конкурсанты из Греции, Беларуси, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино, Словении.

Напомним, конкурс стартовал 12 мая, после того как приглашенные звезды и участники "Евровидения" прошлись по красной дорожке. Во время этого Верка Сердючка и "мама" показали фото из Израиля, где проходит Евровидение-2019.