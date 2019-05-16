В Киеве жители многоэтажного дома на Григоренко, 23 минувшей ночью задержали мужчину, который уже несколько раз поджигал их высотку. Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в соцсети.

"У нас в доме по адресу 26 этажей. В течение двух недель совершается уже третья попытка поджога дома. Полиция за это время ничего не предпринимает", - сообщил житель многоэтажки Евгений.

По его словам, люди своими силами тушили первые два возгорания, а сегодня ночью им удалось задержать поджигателя.

"Он уже приготовил шланг для залива керосина в замочную скважину двери в квартиру, находящуюся на 16-м этаже. Сработала охранная сигнализация, которая помешала ему поджечь квартиру", - добавил очевидец.

Фото: facebook.com

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