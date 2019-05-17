В Киеве из многоэтажки выпал молодой человек, разбившись насмерть
В четверг, 16 мая, примерно в 18:00 на ул. Теремковской, 12, в Киеве молодой человек выпал из окна многоэтажки.
Пока непонятно, выпал он сам или помогли, передает "Киев Оперативный".
Сообщается, что за несколько минут до того как парень выпал, к нему в гости пришел друг.
Детали происшествия уточняются. На месте работают следственно-оперативная группа и патруль полиции.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Как сообщала "Страна", появилось видео, как в Ровно двухлетняя девочка попала под колеса внедорожника. Ребенок вдруг выбежал из-за припаркованных автомобилей на дорогу, по которой ехал внедорожник. От удара малышку отбросило на несколько метров. Оказалось, маленькая девочка играла с 12-летней сестрой, вдруг выдернула руку и побежала на дорогу прямо под машину.
Напомним, что Рада не захотела продлить до 2027 года эксперимент по патронажу над ребенком.