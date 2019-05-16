Американская певица Мадонна все-таки выступит в финале Евровидения-2019 в Тель-Авиве. Об этом сообщает издание Walla.

Отмечается, что Европейскому вещательному союзу удалось подписать контакт с певицей и она сможет выступить 18 мая в Тель-Авиве. При этом звезда популярной эстрады уже прилетела в Израиль и даже показала фрагмент репетиции.

Напомним, что сегодня состоится второй полуфинал Евровидения-2019, где должны выступить 18 участников.

Ранее сообщалось, что Евровидение-2019. Сердючка в Тель-Авиве показала, как пьет с мамой шампанское.

Также мы писали, что появилось видео прямой трансляции первого полуфинала Евровидения в Израиле.