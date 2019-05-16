С 1 июня из вагонов с сидячими местами поездов "Интерсити" и "Региональный экспресс" исчезнут ковровые дорожки, которые лежат в проходах. "Укрзализныця" решила их убрать в качестве эксперимента. Об этом сообщает "Левый берег".

Уточняется, что экспериментировать начнут с 1-2 класса поездов № 738/737 Киев - Запорожье, № 749/750 Киев - Ивано-Франковск, № 766/765 Киев - Херсон, № 775/776 Харьков - Киев, № 780/779 Киев - Сумы.

В случае отсутствия жалоб пассажиров и работников эксперимент расширят на другие поезда.

Напомним, что в марте глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявлял, что в новых вагонах поездов не будет красных ковров, вместо этого они будут оборудованы полом с шумоизоляцией.

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