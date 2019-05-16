Футбольный эксперт Александр Сопко прокомментировал победу "Шахтера" в Кубке Украины и предстоящий в среду, 22 мая, матч против "Динамо" в Харькове. Он предположил, что счет в этом матче больше отразится на динамовцах, чем на "горняках". Его интервью цитирует "Сегодня".

В финале Кубка Украины обошлось без сенсаций, "Шахтер" уверенно победил. Сказалась разница в классе между соперниками?

Разница в классе команд умножилась еще и на разницу в классе между лигами, именно поэтому такое преимущество. Мне показалось, что "Шахтер" мог быть более убедительным по счету, но просто доигрывал матч на классе.

Мог ли "Ингулец" по-другому сыграть в этом поединке?

Я думаю, "Ингулец" сыграл так, как ему позволил соперник. И нужно отдать должное "Шахтеру" – он сдал тест на профессионализм. Никакой недооценки соперника не было. И учитывая, что футболисты из основной обоймы играли в составе, все равно они не дали ни малейшего шанса сопернику зацепиться за результат.

Тете отличился дебютным голом в составе "Шахтера" и сразу же сделал дубль. Соломон удачно вышел на замену и забил красивый мяч. Маркос Антонио очень уверенно провел матч. Эти новички уже наигрываются с прицелом на основной состав в следующем сезоне?

Я думаю просто дается шанс всем новичкам, всему бразильскому "десанту", почувствовать атмосферу украинского футбола, почувствовать, что им доверяют и потихоньку дают понять принципы игры "Шахтера" в официальных матча. Но это еще далеко не наигрывание основного состава. Кроме того, это еще и усиление конкурентной среды и конкурентного климата в самой команде. Поэтому даже игроки, которые уже где-то исчерпали себя в своем росте, найдут резервы и мотивацию, чтобы вывести эту конкуренцию на более высокий уровень.

Во вчерашнем матче "Шахтер" установил несколько рекордов, в частности выиграл 13 кубок, став абсолютным рекордсменом. А также сравнялся с "Динамо" по количеству титулов, сейчас у обоих команд 33 завоеванных трофея. Совсем скоро "горняки" впервые могут стать лидером по этому показателю. Насколько это исторически значимое событие для клуба и для всего украинского футбола?

Для клуба, естественно, это определенная веха. Если не произойдет каких-либо чудес, то будет завоеван и чемпионский титул. И по количеству трофее это будет уже выход в лидеры украинского футбола. Это, я думаю, и для истории, и для болельщиков большое событие, потому что любой титул повышает статус клуба и его авторитет на международной арене, а также привлекает еще большее число болельщиков внутри страны. Поэтому нельзя недооценивать это достижение.

В связи с этими успехами "Шахтера", футболисты "Динамо" на очный поединок с "горняками" выйдут с двойной мотивацией и желанием обыграть "оранжево-черных"?

Во-первых, матч между "Шахтером" и "Динамо" – это суперпринципиальное противостояние и априори оно будет вызывать полную мобилизацию с обеих сторон. Во-вторых, для "Динамо" победа будет возможностью хоть как-то скрасить сезон без трофеев. Это будет как лекарство на раны болельщиков и руководства клуба. В-третьих, удачный результат поможет руководству клуба более объективно, спокойно и взвешенно определить будущее тренерского штаба.

Также стоит отметить, что и игроки чувствуют себя некомфортно без титулов, так как "Динамо" такой клуб, который должен постоянно выигрывать трофеи. Поэтому победа для них будет возможностью подтвердить свое будущее в команде, почувствовать уверенность. Поэтому, я жду, особенно со стороны "Динамо", игру с полнейшей самоотдачей, желанием и настроем.

Вчера футболисты "Шахтера" сделали почетный коридор для "Ингульца". В европейских соревнованиях это стало традицией, как и чемпионский коридор для команд, которые досрочно выигрывают первенство. Если "Шахтер" досрочно станет чемпионом, возможен ли чемпионский коридор на матче против "Динамо"?

Приятно смотреть, как уважительно, толерантно (...) поздравляют друг друга и футболисты, и тренеры, и руководители клубов. Возможно, в душе где-то они испытывают сопернические чувству, но такое поведение говорит, прежде всего, о культуре общения между игроками в этих странах, и этих клубах. К сожалению, на наши футбольные взаимоотношение накладывает огромный отпечаток и общая культура в нашей стране, и отношения в государстве, в обществе.

Поэтому у нас нет такой культуры поздравления соперника. Я бы очень хотел, чтобы это случилось, если к тому времени "Шахтер" станет чемпионом, чтобы это случилось именно в этой игре, учитывая, что многие футболисты играют вместе в сборных, дружат по жизни. Некоторые играют вместе еще с детских школ. Поэтому я очень надеюсь на это, но где-то в душе у меня очень большие сомнения, что это случится. Я в это не верю.

Начало матча Шахтер - Динамо на стадионе в Харькове в среду, 22 мая - в 19:30.

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