В Киеве с обеда 18 мая перекроют движение транспорта по Крещатику в связи с проведением фестиваля MotoOpenFest. Об этом говорится в группе "Организация дорожного движения г. Киева" в Facebook.

"18 мая, в субботу, в рамках проведения открытия третьего фестиваля MotoOpenFest предусматривается перекрытие движения транспорта по улице Крещатик с 13:00 до 16:00 на участке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Михайловской (Майдан Незалежности)", - говорится в сообщении.

Также движение по Крещатику будет традиционно перекрыто с 19:00 до 22:00.

Фото: facebook.com

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