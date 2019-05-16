В четверг, 16 мая, на улице Борщаговской в Киеве с рельсов сошел скоростной трамвай из-за чего образовался настоящий транспортный коллапс, передает TVi.UA.

Отмечается, что кроме автомобилей, которые стоят по улице Борщаговской, в пробке оказались и трамваи, а пассажиры вынуждены идти пешком прямо по путям.

По данным издания, на трамвайной остановке "Полевая" сошел с путей скоростной травмай.

"Транспортный коллапс в сторону Борщаговки. Трамваи стоят и пробка на всю ул. Борщаговскую", - отмечает журналист издания, добавив, что люди идут прямо по трамвайным путям.

Фото: tvi.ua

Ранее сообщалось, что в Китае грузовой поезд сошел с рельсов и влетел в жилой дом, четыре человека погибли.

Также мы писали, что в Киеве сошел с рельсов поезд. Семь груженых щебнем вагонов разбросаны вдоль путей.