Сразу после финального свистка запорожского поединка Кубка Украины, на табло харьковского ОСК "Металлист" начался обратный отсчет до исторического матча "горняков" с "Динамо" 22 мая. На эту игру "Шахтер" может выйти в ранге самого титулованного футбольного клуба Украины.

Для этого подопечным Паулу Фонсеки необходимо в воскресенье, 19 мая, выиграть в выездном матче чемпионата Украины (УПЛ) у "Зари". Игра пройдет в Запорожье на всё том же поле, где 15 мая они провели кубковый финал.

Фото: instagram.com/fcshakhtar

Как сообщала "Страна", Шахтер показал видео из раздевалки после победы в Кубке. В финале Кубка Украины скромный Ингулец из Петрово уступил в красивом матче со счетом 4:0.

Напомним, что Александр Зинченко стал чемпионом Англии в составе МанСити.