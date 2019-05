Стальная скульптура кролика, созданная художником Джеффом Кунсом, продана на торгах аукционного дома Christie's за $91 млн, что стало рекордной суммой, отданной за прижизненную работу художника.

Watch the moment Jeff Koons’s ‘Rabbit’ sets a new #WorldAuctionRecord for a work by a living artist. https://t.co/3ZWvCzUDAN pic.twitter.com/ToKxCpzUK6