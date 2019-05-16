Несмотря на все попытки спекулянтов задрать курс американской валюты, 16 мая торги на межбанке завершились в том же диапазоне, что и в предыдущий день - 26,35-26,37 грн./$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

Отмечается, что максимальными сегодня были показатели - 26,37-26,39 грн./$. Однако с ними безналичный рынок долго не продержался, так как глобального дефицита доллара не было, а валютное предложение было.

"Сегодняшняя умеренная курсовая динамика обусловлена ситуативными перевесами предложения и спроса при выходе на рынок крупных покупателей и продавцов, сопровождаемых спекулятивными попытками раскачать курс", — прокомментировал UBR.ua ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Интересно, что даже в такой ситуации Нацбанк находит возможность для валютных покупок второй день подряд. Сегодня он скупал доллар по 26,34 грн./$, но взял, по подсчетам казначеев, не очень много — до $10 млн.

Банкиры пытались найти в действиях регулятора не только накопительный смысл (связанный с потребностью увеличения своих золотовалютных резервов). Проводя параллель и со вчерашними покупками в том числе.

"Вчерашний выход регулятора на торги с выкупом валюты по курсу 26,33 грн./$ стал сигналом об уровне локального курсового дна", — считает Куринной.

Стоимость наличного доллара не поменялась. Средняя цена продажи его людям осталась в рамках 26,45-26,55 грн./$. В этом коридоре торговали:

ОТП Банк,

Пиреус Банк,

Креди Агриколь Банк,

Альфа-Банк,

Приватбанк,

Кредобанк,

Укргазбанк,

Идея Банк,

Укрэксимбанк,

ПУМБ,

УкрСиббанк.

Минимальный ценник оказался на уровне 26,38 грн./$ (Альпари Банк), а максимальный — на 26,90 грн./$ (Мисто Банк). Выкуп валюты у населения происходил в рамках 26,0-26,31 грн./$.

После того как с валютного рынка ушли западные инвестфонды, и межбанк перестали постоянно заливать долларам, финансистам стало сложнее делать курсовые прогнозы. Нет регулярных поставок "американца" — нет "подушки безопасности". Ситуация становится менее предсказуемой.

"Скорее всего, 17 мая межбанковский рынок будет открываться в рамках 26,35-26,40 грн./$, и не исключается подорожание доллара", — сказал Юрий Гриненко.

Недалеко ушел и прогноз Олега Куринного — 26,30-26,40 грн./$.

Ранее сообщалось, что Нацбанк начал поднимать курс доллара, чтобы заманить иностранцев.

Также мы писали, что курс гривни на межбанке снова упал по отношению к доллару.