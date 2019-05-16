Банкиры не исключают подорожание доллара в пятницу, после попыток задрать курс в четверг
Несмотря на все попытки спекулянтов задрать курс американской валюты, 16 мая торги на межбанке завершились в том же диапазоне, что и в предыдущий день - 26,35-26,37 грн./$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.
Отмечается, что максимальными сегодня были показатели - 26,37-26,39 грн./$. Однако с ними безналичный рынок долго не продержался, так как глобального дефицита доллара не было, а валютное предложение было.
"Сегодняшняя умеренная курсовая динамика обусловлена ситуативными перевесами предложения и спроса при выходе на рынок крупных покупателей и продавцов, сопровождаемых спекулятивными попытками раскачать курс", — прокомментировал UBR.ua ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Интересно, что даже в такой ситуации Нацбанк находит возможность для валютных покупок второй день подряд. Сегодня он скупал доллар по 26,34 грн./$, но взял, по подсчетам казначеев, не очень много — до $10 млн.
Банкиры пытались найти в действиях регулятора не только накопительный смысл (связанный с потребностью увеличения своих золотовалютных резервов). Проводя параллель и со вчерашними покупками в том числе.
"Вчерашний выход регулятора на торги с выкупом валюты по курсу 26,33 грн./$ стал сигналом об уровне локального курсового дна", — считает Куринной.
Стоимость наличного доллара не поменялась. Средняя цена продажи его людям осталась в рамках 26,45-26,55 грн./$. В этом коридоре торговали:
- ОТП Банк,
- Пиреус Банк,
- Креди Агриколь Банк,
- Альфа-Банк,
- Приватбанк,
- Кредобанк,
- Укргазбанк,
- Идея Банк,
- Укрэксимбанк,
- ПУМБ,
- УкрСиббанк.
Минимальный ценник оказался на уровне 26,38 грн./$ (Альпари Банк), а максимальный — на 26,90 грн./$ (Мисто Банк). Выкуп валюты у населения происходил в рамках 26,0-26,31 грн./$.
После того как с валютного рынка ушли западные инвестфонды, и межбанк перестали постоянно заливать долларам, финансистам стало сложнее делать курсовые прогнозы. Нет регулярных поставок "американца" — нет "подушки безопасности". Ситуация становится менее предсказуемой.
"Скорее всего, 17 мая межбанковский рынок будет открываться в рамках 26,35-26,40 грн./$, и не исключается подорожание доллара", — сказал Юрий Гриненко.
Недалеко ушел и прогноз Олега Куринного — 26,30-26,40 грн./$.
Ранее сообщалось, что Нацбанк начал поднимать курс доллара, чтобы заманить иностранцев.
Также мы писали, что курс гривни на межбанке снова упал по отношению к доллару.