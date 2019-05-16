Партия "Слуга народа" может создать коалицию с партией "Голос", о создании которой сегодня объявил лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук. Это произойдет в том случае, если партия музыканта будет разделять принципы новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом заявил советник Зеленского Александр Данилюк, передает "Интерфакс-Украина".

Комментируя создание партии Святослава Вакарчука "Голос" и заявление музыканта об участии в парламентских выборах, Данилюк заявил о готовности создавать коалицию в новом парламенте "со всеми, кто будет разделять принципы команды Зеленского".

Ранее "Страна" писала о том, что Вакарчук завел Instagram, в котором уже показал свои занятия йогой и кота.

Также мы сообщали, что Марина Порошенко дала советы Елене Зеленской.