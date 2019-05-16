Налет на офис компании "Energy grey" произошел в ночь на четверг на улице Большая Васильковская в Печерском районе столицы.

По информации наших источников в правоохранительных органах, в офисе фирмы неизвестные ночью взломали входную дверь, проникли в помещение, вскрыли сейф и вынесли всю наличку - около 90 тыс.грн.

Оперативники проверяют сейчас сотрудников фирмы на предмет наводки-не исключено что воров навел кто-то из сотрудников,которые знали где хранятся деньги. Вероятнее всего сигнализации в офисе не было и воры об этом знали, так как не особо спешили. Полиция завела дело по ч.3 ст.185 УК Украины-Кража со взломом.

Ранее сообщалось, что суд арестовал трех иностранцев, совершивших налет на ювелирный магазин в Борисполе.

Также мы писали, что в Одессе налетчики порезали совладельца компании по набору моряков и забрали у него $20 тысяч .